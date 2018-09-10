﻿滿城月餅 賀中秋

人們常說口味會隨年齡而改變，但對月餅的愛卻是從小到大永恆不變，君不見坊間愈出愈多新口味？就連盒子也像藝術作品，有的甚至跟公益善事拉上關係。文：李泳烔



有沒有想過，吃月餅也有機會做善事回饋社會？香港洲際酒店米芝蓮二星中菜廳欣圖軒，今年再度與「願望成真基金」合作，推出慈善月餅──柚子奶黃月餅，將收益扣除成本後，全數撥捐「願望成真基金」，以幫助患有重病的兒童。能成功製作這款柚子奶黃月餅，全憑「願望成真基金」的「願望童」，月餅均由他們參與設計、包裝和決定月餅的口味，令小小月餅別具意義。「細味公平」這品牌今年採用巴拉圭公平貿易有機原蔗糖、公平貿易蜂蜜作原材料，再找來葵青區婦女，以人手製成鳳梨蛋黃月和蜜糖柑橘豆沙月，巧妙地把製餅工場變成街坊婦女的聚腳點，為婦女們建立自信及友情。



首度推出「黑月」，以竹炭芝麻烘焙後製成餅皮，再包上奶黃餡料。把月餅製得烏卒卒，是因為創辦人花花為一位視障人士，一直相信突破黑暗就可找到潛在的光明，好像她創作的黑月，外皮黑色但內藏光亮的奶黃餡，香甜不膩，同時能把她的信念傳達。



港人愛新鮮，就連月餅也不例外，包裝要精緻，口味當然也要獨特！愛茶愛酒的，可選米芝蓮二星餐廳香宮的出品，五仁月餅用了味濃甘醇的雨前龍井茶粉，加上香宮調製的果仁造成，龍井茶的回甘與果仁的香脆完美配合。老字號奇華今年帶來全新松子蜂蜜奶黃月，選用紐西蘭獨有的麥蘆卡蜂蜜及瑞塔蜂蜜，獨特的花蜜芳香與幼滑的奶黃混合後，充滿濃醇蜜香，混入粒粒松子仁，香甜味美。



萬豪中菜廳大廚於傳統口味加入薑汁，香滑清新的白蓮蓉配上薑汁的絲絲辛辣，使味道即時昇華。而健康之選有Green Common最新推出的純素「椰棗無花果月餅」，選用米糠油，以椰棗、無花果、有機龍舌蘭蜜代替白砂糖，配以有嚼口的南瓜子及花生粒，味道與口感層次同樣豐富。