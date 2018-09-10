  • 2018年9月10日 星期一
  • 25º
  • 86%
熱門： 反新界東北案高鐵北海道地震鍾嘉欣馬料水填海

日報新聞 > 副刊

﻿果漾「味」力迎佳節

2018-09-10 列印
Previous Next

　　The Mira Hong Kong型格餅店COCO，以浩瀚宇宙為靈感，設計三款鮮果流心的COCO月滿星空朱古力（$32/件，$268/6件），主廚Jean-Marc Gaucher精心配搭，包括「宇宙醉紅」－－細味75%亞馬遜黑朱古力，陶醉於法國櫻桃、紅桑子及櫻桃的濃情蜜意；「旭日初昇」－－讓31%厄瓜多爾白朱古力、甘醇京都宇治抹茶及日本柚子帶出清爽怡人味力；「太陽之子」－－由芳香馥郁的厄瓜多爾熱情果，配以40%秘魯白朱古力，誘發印度芒果的香甜滋味。六件裝禮盒即日起可經酒店網頁訂購，9月16日前網上預訂更可尊享$50折扣優惠（按原價計算）。

COCO

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場The Mira Hong Kong地下大堂

網上預訂：

bit.ly/COCO_MidAutumn

查詢：2315 5566
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd