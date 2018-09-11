﻿德島盛事 阿波舞祭

日本四國德島縣（Tokushima）每年都會在縣內多個城市都會舉行盛大的阿波舞祭，這趟我便跟着關西觀光大使兼搞笑二人組合Mukoangie的兩位成員Muko（木哥）及Angie（杏子），見識到箇中盛況。



文、圖：林逸



鳴謝：Mukoangie事務所、阿波觀光酒店



協力：Muko、Angie＠Mukoangie



玩遍七大演舞場



阿波舞，據說源於十六世紀末，是昔日稱作阿波國的德島縣的百姓在盂蘭盆節時跳的一種舞蹈，由於沒有固定舞步，舞姿自由奔放，充滿娛樂性，因而也被稱為阿呆舞（傻瓜舞）。



傳承着超過四百年的歷史，德島縣的阿波舞在今日更發展成為日本其中一種人氣傳統舞蹈，並與秋田縣西馬音內盆踊及岐阜縣郡上踊合稱為日本三大盆踊，當中以這趟木哥及杏子領我來訪的德島市阿波舞踊辦得最盛大，在8月12日至15日的四天內可吸引超過一百二十萬人前來圍觀，來到縣內其他城市如三好市及鳴門市，甚至是東京的高円寺地區，同樣可賞到熱鬧的阿波舞祭活動。



希望看得舒適及精采一點的，包括市役所前、紺屋町、藍場浜及南內町等四個地方都是有料（收費）演舞場，多隊較具規模的「連」便會依次在晚上六時至八時的第一節及八時半至十時半的第二節輪流演出。不過這趟我跟木哥及杏子卻來到両國本町、新町橋及元町這三大無料（免費）演舞場中最長（約一百七十米）的両國本町演舞場觀看表演，雖說演舞場的規模及表演隊伍的級數或許會跟有料演舞場的略遜，可是整體感覺仍然相當不俗，不論是狂野的男踊、優雅的女踊及鉦、笛、太鼓等伴樂都極精采。



巨匠四宮生重郎



木哥及杏子這趟來到德島市，最意想不到是得悉其阿波舞師傅四宮生重郎正在德島城博物館舉行書法展，便特意抽出時間前往探望。



年屆九十歲的四宮生重郎，可說是德島阿波舞的巨匠，致力推動阿波舞已有七十年，雖說近年因心臟健康問題已減少公開演出，仍偶爾會向後輩傳授技藝，而這趟更趁木哥及杏子來訪時指正他倆的舞蹈技巧呢！



旅遊記事簿



國泰航空由香港往返大阪關西機場，來回票價由2,740港元起，未連相關稅項及附加費。



網頁：www.cathaypacific.com







阿波觀光酒店雙人房由15,400日圓（約1,093港元）起。



地址：德島縣德島市一番町3-16-3



網頁：awakan.jp







由關西機場乘南海電鐵至和歌山港，轉乘南海渡輪前往德島港，再轉巴士至德島站，淨交通時間約三小時。







www.awanavi.jp（德島縣觀光情報網頁）