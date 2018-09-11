﻿細味喬木禪意

最近本地餐飲業好不熱鬧，各式食肆相繼開幕，正好為飯局聚會找尋新意，但吃罷仍然回味的卻寥寥可數，其中印象深刻的是走時尚法式料理風格的Arbor。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



精緻食材 完美結合



藏身於中環畫廊商廈H Queen's的Arbor，名字源於拉丁文，意指「喬木」，甫入內便被開揚的景觀和恬靜的氣氛薰陶，猶如「喬木」叢中的一點禪。是日與女性朋友午聚，本想簡單享用商務午餐（$488/3道菜起），然而恬靜閒適的環境，令人有偷得浮生之感，改而細味品嚐法國料理Omakase（$688/4道菜）。



是日廚師發辦率先送上Amuse Bouche，以食用花作點綴的北海道帆立貝刺身，配以外形小巧、皮薄且口感Creamy的焗新薯，佐以添上海苔的傳統酸忌廉打開味蕾。接着的法國生蠔配荷蘭生蠔葉，賣相精緻，食材的運用更凸顯芬蘭籍主廚Eric Raty的心思。來自法國南部的Pinky Oyster，外殼因呈現微微粉紅色，被譽為法國浪漫之蠔，雖然體形嬌小，但肉質豐滿而口感順滑，入口富海洋及礦物味，其後甘甜味慢慢滲出，最後有持久的堅果味餘韻；配以蠔葉上一顆晶瑩剔透的「香檳啫喱」露珠，意境及構思更顯優雅。來自荷蘭的Oyster Leaf生蠔葉兼有生蠔海洋鹹味及樸實菇菌香氣，食味和Pinky Oyster相夾，與香檳啫喱更是配搭完美，最後以清新微酸的漬物沙冰和入口爆汁的沖繩海葡萄淨化味蕾，讓大家靜待下一道主菜來臨。



朋友的法國小牛肉質軟嫩，經慢煮烤香，入口軟滑且帶有烤香味，配以牛肉汁、帶焦糖風味的珍珠洋葱及微酸的黑蒜漿，正好為肉味較淡的小牛增添深度。至於Fifi的法國Bresse藍腳走地雞，雞以玉米、小麥飼養長大，外皮香脆，經慢煮的雞肉更是嫩滑Juicy，融合印度小酸瓜黑椒汁的微酸辛辣，更是滋味無窮。



最後甜點以72%高濃度可可入饌，外形如柴木，內藏綿滑的朱古力慕絲，賣相恰如其名Arbor（喬木），同時為悠閒的午間飯聚畫上句點。



Arbor



地址：中環皇后大道中80號25樓



電話：3185 8388