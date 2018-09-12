﻿《霸王別姬》星洲演出

你看過一套粵劇是每次看都不一樣的嗎？



筆者說的是西九文化區戲曲中心製作的小劇場粵劇《霸王別姬》（新編）。這部作品兩度在北京公演，亦曾在上海、香港及福建泉州演出，觀眾都感受到「編、導、演」的黎耀威與黃寶萱，及整個製作團隊的活力與熱誠，好評如潮，作品剛剛更榮獲「北京2017年度最佳小劇場戲曲」獎項，實至名歸。今趟於9月21至22日在新加坡中國文化中心的演出，相信定必精采可期。



眾所周知，《霸王別姬》乃經典劇目，京劇方面，前輩梅蘭芳的演出深入民心，後輩要續寫經典，一定要有「想法」、有「突破」及有「態度」。



論「想法」，是「霸王別姬」還是「姬別霸王」？這是創作團隊劇本靈感的來源，虞姬不願成為項羽負累，舞劍訣別再自刎，這段戲以虞姬為主。項羽敗陣而歸，窮途末路有何所感，是一幕幕內心戲。在這新想法下，飾演霸王的黎耀威與黃寶萱交換想法，寫出新編粵劇作品。



論「突破」，此劇既保留了傳統粵劇的唱腔及套路，以「走四門」及「跳大架」配以「中州韻」作為序幕，及後過渡至「廣州話」演唱，又以一桌兩椅的簡單舞台設計配合燈光及音樂等劇場效果，新舊交替。



論「態度」，雖則多次公演，卻不自滿，認真練，不斷試，今天演完，覺得不好，明天再改，令人再次期待今趟新加坡演出的不一樣。



文︰Art PaPa 圖︰西九文化區管理局