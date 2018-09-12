﻿緊緻嫩肌美學

擁有緊緻的肌膚，就如擁有青春的容顏，只是隨着年齡增長，肌膚製造膠原的能力也逐步退減，此時必須配合富收緊功效的護膚品加入護理程序中，淡化細紋、提升輪廓，展現更年輕膚質！文︰Angel 圖︰Julio Miguel



模特兒︰Alina Losa（Primo） 化妝、髮型︰Circle（Annie G）



日間修護 抗環境污染



環境污染令肌膚加速老化，古樹普洱提煉的活性萃取、礦物質及維他命E等，都可增強肌膚的抵禦能力，有助恢復肌膚彈性與年輕光澤。此外，亦不能少看紫外線對肌膚的傷害，日夜必須使用防曬乳液，有效阻隔UVA和UVB。



晚間修護 重點活顏



晚間是肌膚重整的黃金時間，不容忽視修護的重要性，例如有助加促細胞新陳代謝的護膚精華，可在睡眠時間為閣下補充能量，只要於睡前以按摩方式塗上，讓皮膚完全吸收，翌日起牀自然精神抖擻。此外，頸項是支撐面部肌膚的主要部位，負擔亦不少，即使面部肌膚做足護理， 頸紋亦會現形。塗搽面霜時，不妨留意頸項部位，更可重點使用頸霜，預防鬆弛。



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