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﻿緊緻嫩肌美學

2018-09-12 列印
a. Cha Ling Infusion Serum $1,350（左） b. Sisley All Day All Year Essential Day Cream $2,580（右）
c. Lionesse White Pearl Vitamin C Serum $3,000(左) d. Estee Lauder Re-Nutriv Ultimate Radiant White Brightening Youth Serum $2,480(中) e. Sisley Youth Hydrating-Energizing Early Wrinkles Treatment $1,380(右)
f. Revive Anti-aging Serum $4,200（左） g. Sisley Anti-age Firming Concentrated Serum $3,400（後中） h. Fresh Black Tea Age-delay Firming Serum $840（後右） i. Lancome Advanced Genifique $695（前）
j. Suisse Programme Advanced Cellular Skin Radiance Serum $1,200（左） k. Kiehl's Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate $605（中） l. Sisley At night The Supreme Anti-aging Skin Care $4,900（右）
m. Lancome Full Spectrum Anti-aging Cream $820（後右） n. Natura Bisse Tensolift Neck Cream $2,060（後左） o. Eurobeaute Hydrating Ultra Boost Recovery Cream $490（前）
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擁有緊緻的肌膚，就如擁有青春的容顏，只是隨着年齡增長，肌膚製造膠原的能力也逐步退減，此時必須配合富收緊功效的護膚品加入護理程序中，淡化細紋、提升輪廓，展現更年輕膚質！文︰Angel　圖︰Julio Miguel

模特兒︰Alina Losa（Primo）　化妝、髮型︰Circle（Annie G）

日間修護 抗環境污染

        環境污染令肌膚加速老化，古樹普洱提煉的活性萃取、礦物質及維他命E等，都可增強肌膚的抵禦能力，有助恢復肌膚彈性與年輕光澤。此外，亦不能少看紫外線對肌膚的傷害，日夜必須使用防曬乳液，有效阻隔UVA和UVB。

晚間修護 重點活顏

        晚間是肌膚重整的黃金時間，不容忽視修護的重要性，例如有助加促細胞新陳代謝的護膚精華，可在睡眠時間為閣下補充能量，只要於睡前以按摩方式塗上，讓皮膚完全吸收，翌日起牀自然精神抖擻。此外，頸項是支撐面部肌膚的主要部位，負擔亦不少，即使面部肌膚做足護理， 頸紋亦會現形。塗搽面霜時，不妨留意頸項部位，更可重點使用頸霜，預防鬆弛。

Cha Ling 3126 9981、Estee Lauder 3188 9313、Eurobeaute 2506 0588、Fresh 2113 8106、Kiehl's 3180 1651、Lancome 2196 8321

Lionesse 2511 7666、Natura Bisse 2918 1583、ReVive 2869 5816、Sisley 2997 9368、Suisse Programme 2505 5023
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