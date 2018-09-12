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﻿成份天然 陽光染髮

2018-09-12 列印
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        染髮物料多含化學成分，不但傷害髮絲，頭皮敏感者更有機會導致脫髮。最近得悉有天然染髮劑，利用陽光上色，用光線即時照走白髮，立時成為美容界佳話。為何如此神奇？原來AURA銀離子陽光上色護髮乳當中的銀離子遇光後會變化為Ag粒子依附在髮絲上，吸光後可變成深棕色，完全附着在頭髮表面，遮蓋白髮。由於產品全由天然植物成份打造而成，不含阿摩尼亞，對於熱愛天然美容者來說，更是扮靚佳音。使用方法簡單，只需把適量潤髮乳用手指或梳子塗於乾爽的白髮位置便可，期間不用過水，也不用吹乾，建議白天使用，感光時間最長，效果最好。

售價︰$380　文︰Angel

查詢︰www.aura-cosmetics.com.hk
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