﻿瑞典宜家博物館

宜家（IKEA）這個瑞典設計家品品牌，在世界各地都有不少捧場客，來到其大本營阿姆胡特（Almhult），更可前往全球唯一的宜家博物館（IKEA Museum）朝聖，在此除可認識品牌發展沿革，更能窺探家居設計潮流趨勢，再配合精品店及餐廳等多元設施，足可樂上半天。文、圖：林逸 鳴謝：IKEA



展示變遷 細述歷史



2018年，正好是IKEA創立七十五周年的日子，也是品牌於1958年在阿姆胡特開設第一家實體商店的六十周年紀念，只是這家元祖級IKEA店，已在2016年6月30日「變身」成為宜家博物館。



今日甫步入博物館，已可看到剛在今年年初逝世的IKEA創辦人Ingvar Kamprad的半身肖像，走近一看，才發現這是由一眾IKEA員工的照片合組而成，相當特別。連地庫共四層的博物館，共有約七千平方米的展覽面積，除分別以我們的根基、我們的故事及你們的故事為題，闡述瑞典人的家居生活變遷、宜家發展史及對未來家居生活潮流的反思，此刻除因應品牌七十五周年而在今年內舉辦名為「IKEA 75 Years」展覽，更邀來三十位世界各地藝術家及設計師以宜家產品創作藝術作品，推出辦至明年3月24日的特展「IKEA Hacked」。



置身宜家博物館，溫故便是一大樂趣，原來在經營阿姆胡特最大雜貨店的祖父的薰陶下，Ingvar Kamprad在五歲時已懂得賣火柴賺錢，年輕的他其後更積極向鄰居銷售聖誕卡、雜誌及魚等商品，並在1943年以十七歲之齡創辦IKEA，開展一系列包括手錶、筆、服裝及相機等的郵購商品業務，至於IKEA這個名字，便是由Ingvar Kamprad的名字及姓氏字首「I」與「K」，以及他居住的農莊Elmtaryd及村落Agunnaryd的字首「E」及「A」合組而成，可說極具意思。



IKEA Museum



地址：IKEAgatan 5, Almhult



電話：46 476 44 16 00



時間：10:00-18:00



門票：成人60瑞典克朗（約54港元）



滿六十歲長者55瑞典克朗（約49港元）



六歲至十七歲40瑞典克朗



（約36港元）



網頁：ikeamuseum.com