﻿寶島家鄉菜

西營盤高街的人氣台式小店「請坐」，早前因經營紛爭遽然停業，但皇天不負有心人，兩位台灣媽媽Tracy和Grace最近重新出發，在中環重開小店，改名「吃什麼」，繼續為港人炮製親切的寶島家鄉菜。



文：陳芍瑩 圖：陳鐵剛



小店前身「請坐」在2015年開業，店主是兩位嫁到香港的台灣媽媽Tracy和Grace。「我們嫁到香港快十八年，早已視這裏為我們的家。眼見孩子們開始長大，自己又愛吃，所以打算開食店。首先於2011年開設外賣三文治店『吃什麼』，為那個沙律醬，研究了三個月，之後嘗試賣便當。初時一天只賣出一個，到後來一小時賣約二百個，才決定開一間有座位的店子。」逐步擴張，不急功近利，是她們堅信的營運哲學。



生意漸上軌道，令店子登上2018年米芝蓮必比登推介的其中一間餐廳，即使位置偏遠，仍不乏食客慕名拜訪，可惜後來因與其他股東起紛爭，把生意賠上了。大家以為「請坐」從此消失，但二人性格樂觀正面，休息一段時間後重整旗鼓，於中環雲咸街開設新店「吃什麼」。「重新站起來，因為客人都在等我們呀！」



小店得人心，皆因Tracy和Grace用心製作的家鄉菜餚，既美味亦充滿人情味，「舊店」的招牌滷肉和蛋餅，當然繼續供應。滷肉乾拌麵的滷肉，滷得軟腍入味，原來是Grace的媽媽的獨門食譜，伴以請廠家製成的上海麵條，彈牙有嚼勁。肉鬆蛋餅的肉鬆是由Tracy娘家炒製，再運到香港，口感鬆化不鹹，且炒得乾身不黏。小食逾三十款選擇，皆屬誠意之作。百頁豆腐用牛肉湯汁煮過，相當入味；筍絲用上台灣筍，跟滷肉飯是配絕；台式泡菜脆口不澀，別處難找。她們愛挑一些香港人較少接觸的食材如山蘇、過貓、水蓮等，略略炒過即成，這就是最真切的台灣味道。



吃什麼



地址：中環雲咸街77號嘉兆商業大廈地下A號舖



查詢：6307 6356