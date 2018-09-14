﻿《鐵血群俠傳》玩懷舊風

中國電商巨擘京東集團CEO劉強東，上月底在美國捲入性侵案件，日前有指是案件女主角的年輕女生照在網路上瘋傳。不過，該名黎姓女子駁斥稱，「我沒有出過國，更沒有去過美國，連護照都沒有」。 根據內地媒體報道，繼之前有傳案件女主角是一名二十五歲、姓蔣女子後，日前又有指是女主角的年輕女子相片被廣傳。該名黎姓女生對媒體表示，不知道為何自己的相片被廣傳捲入案件，她就讀四川一間大學三年級，主修新聞，網上轉載的照片，是先前與閨密出遊時拍的。她說：「目前能取得我照片的途徑只有微博」，並稱「我沒有出過國，更沒有去過美國，連護照都沒有，還是我媽媽告訴我。」才發現有如此大的誤會。 黎姓女子無奈地說，「...

2018-09-14