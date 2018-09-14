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﻿《鐵血群俠傳》玩懷舊風

2018-09-14 列印
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　　那些年不知幾多人沉迷過《金庸群俠傳》這類大堆頭武俠遊戲？學盡各大門派招式、挑戰隱世武林高手，冒險旅程的確令人回味。留意到最近在iOS及Android平台上架的手機遊戲《鐵血群俠傳》，此Game大玩懷舊風，採用九宮格回合制的戰鬥系統，數百種武林絕學隨你修練，當中包括少林、武當、丐幫、明教、峨嵋等十大門派，還有讓玩家一決高下的PVP玩法，夠過癮！遊戲的人物設定有點熟口面，原來是出自著名香港漫畫家葉明發手筆，玩起來多一份親切感。文：Joe

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