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﻿抵價入貨 享烘焙樂

2018-09-15 列印
0.9L有蓋不黏單柄鍋 原價$249 優惠價$49
2.8L有蓋不黏單柄鍋 原價$309 優惠價$79
5.7L有蓋不銹鋼湯鍋 原價$419 優惠價$99
20cm不黏煎鍋 原價$189 優惠價$39
24cm不黏煎鍋 原價$219 優惠價$49
0.9L不黏單柄鍋 原價$199 優惠價$29
36cm有蓋不銹鋼鑊 原價$629 優惠價$129
3.8L不黏萬用鍋 原價$369 優惠價$89
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        自懷孕以來，逐漸體會食得健康的重要性，亦愛上自家烹調的樂趣，連家中的廚具亦來個大翻新。最近發現不少廚具品牌都推出開倉減價，像今天為大家介紹的美亞廚具，就以低至兩折發售，快為廚房添新裝喇！

　　提到高CP值的廚具，怎不令人想到美亞出品的不黏單柄鍋？是次開倉首推藍色有蓋不黏單柄鍋，由原價$249減至$49，Size小小的，盛載一至二人份量食物素材剛剛好。另有較大容量的5.7L有蓋不銹鋼湯鍋，煲湯就最適合不過。至於煎炒煮餸最合用的不黏煎鍋，則有不同容量供選擇，全部都以低至兩折發售。

開倉日期及時間︰即日至9月30日/10:00am至8:00pm

地址︰觀塘道382號地下美亞廚具旗艦店特賣場

查詢︰2763 9313
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