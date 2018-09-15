﻿抵價入貨 享烘焙樂

自懷孕以來，逐漸體會食得健康的重要性，亦愛上自家烹調的樂趣，連家中的廚具亦來個大翻新。最近發現不少廚具品牌都推出開倉減價，像今天為大家介紹的美亞廚具，就以低至兩折發售，快為廚房添新裝喇！



提到高CP值的廚具，怎不令人想到美亞出品的不黏單柄鍋？是次開倉首推藍色有蓋不黏單柄鍋，由原價$249減至$49，Size小小的，盛載一至二人份量食物素材剛剛好。另有較大容量的5.7L有蓋不銹鋼湯鍋，煲湯就最適合不過。至於煎炒煮餸最合用的不黏煎鍋，則有不同容量供選擇，全部都以低至兩折發售。



開倉日期及時間︰即日至9月30日/10:00am至8:00pm



地址︰觀塘道382號地下美亞廚具旗艦店特賣場



查詢︰2763 9313