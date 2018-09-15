﻿效能影拍升級 新iPhone 打通雙卡雙待

一如預期，Apple日前在秋季發佈會帶來了三款新iPhone，當中配備OLED熒幕的iPhone XS及iPhone XS Max將於下周五開賣，與10月底上架的iPhone XR一樣，今代新iPhone全部換上效能更強的A12 Bionic處理器，且首度打通期待已久的雙卡雙待功能，果粉又是時候準備彈藥了。



iPhone XS Max歷代最大



既然三款新iPhone均沿用上代劉海造型，熒幕大小及功能變成首要考慮，如追求大芒體驗，首選是擁有6.5吋OLED巨芒的iPhone XS Max，畫面大了，機身實際大小與iPhone 8 Plus相若，故從後者升級，那份手感應該相當熟識。視覺震撼之餘，新一代Super Retina熒幕支援Dolby Vision及HDR 10顯示，配合一對全新立體聲喇叭，聲畫效果更傳神。說到效能，iPhone XS Max與另一款5.8吋新作iPhone XS一樣，採用了最新A12 Bionic處理器，藉着六核CPU、四核GPU及八核Neural Engine，運算速度及圖像處理較上代分別有15%及50%提升，除了AR應用及打機表現更佳，12MP+12MP雙鏡頭影拍實力亦得到增強，當中人像模式可以模擬光圈效果營造出相應景深，而新增Smart HDR則可通過整合多幅影像合成高動態對比相片。至於本地果粉期待多年的雙卡雙待功能，終於在兩部新作上得到實現，不過留意只有iPhone XS Max提供實體雙nano SIM卡槽，iPhone XS則是nano SIM+eSIM組合，經常換卡的話，前者會方便一點。



iPhone XR定價最親民



三款新作中以iPhone XR定價最親民，除了6.1吋Liquid Retina熒幕所用的是LCD面板，以及僅配備12MP單鏡頭，效能及功能與iPhone XS系列差不了多少，同樣採用強勁的A12 Bionic處理器，人像景深、Smart HDR等新玩意亦一應俱全，即使沒有3D Touch，卻可以利用輕敲熒幕着機同Haptic Touch提升操作體驗，加上支援實體雙卡雙待，機身更有六種搶眼用色選擇，而入場費比iPhone XS便宜二千多元。



配件方面，第四代Apple Watch Series 4確實充滿驚喜，不但熒幕面積大增32-35%及邊框收窄，同時升級至64bit運算的S4晶片，不過健康一環才是最大亮點，除了在偵測到心率不正時作出提示，更首次設有ECG心電圖功能，戴着手錶時將手指點着表冠30秒，即可偵測到包括心房顫動（Atrial Fibrillation）的心電圖，其後更可利用Health App匯出至PDF供醫生參考之用。



文：B1807 圖：美聯社、法新社、路透社 查詢：Apple/800 908 988