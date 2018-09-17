﻿高速電子接環 EOS R全片幅無反

繼Nikon發佈Z系列全片幅無反相機後，另一相機巨頭Canon隨即還以顏色，同樣帶來全新開發的全片幅無反新作EOS R，機身輕巧之餘，首度採用的RF接環系統配備12個電子接點，實現機身與鏡頭之間高速、高流量數據傳輸，從而帶來更佳的鏡頭操控與影像處理。



文：B1807



圖：法新社、品牌提供



查詢：Canon/3191 2333



一機兩鏡下月抵港



預計下月初連同兩支RF鏡頭同步在港開賣的Canon EOS R，淨機身售價$17,480，以全片幅無反相機來說相當具競爭力，加上首批附送EF-EOS R轉接環（價值$880），如是Canon用家，即使未決定入手哪支RF新鏡，新機到手亦可利用現有EF或EF-S鏡頭體驗新作實力。全新設計的EOS R，機身重量比同廠最輕的全片幅單反6D Mark II輕了105g，而充份發揮無反優勢的地方，還有新研發的RF接環，不但法蘭距縮短至20mm，其十二個電子接點更可大幅提升機身與鏡頭之間的數據流量及速度，從而帶來更精準的鏡頭控制、實際影像處理及像差修正。



話說回來，EOS R採用了新研發的3,030萬像素全片幅CMOS及DIGIC 8處理器，配合新一代DAF雙像素自動對焦，不但對焦速度快至0.05秒，自動對焦點更多達5,655個，即使面對完全漆黑、低至EV-6的極低光環境，仍可以進行準確對焦。至於拍片方面，新作既可以480Mbps高流量方式攝錄4K/30p影片，並提供12級動態範圍的Canon Log及無壓縮的4K 4：2：2 10bit HDMI輸出。而移植自Cinema EOS相機的DAF Focus Guide及峰值功能亦令手動對焦更加輕鬆。



換上全新按鍵布局的EOS R，除了3.15吋多角度側揭式LCD芒，亦設有0.5吋OLED電子觀景器，配合旁邊首度加入的Multi-function Bar，使用EVF取景時，輕按或滑動這個多功能Bar，即可以更改自訂功能，操作更加直截了當。值得一提的是，伴隨EOS R而來的還有四支全新RF鏡頭，當中RF 50mm f/1.2L USM及RF 24-105mm f/4L IS USM將於10月9日（二） 與新作同步推出，而另外兩支RF 28-70mm f/2L USM及RF 35mm f/1.8 Macro IS STM預計12月登場。