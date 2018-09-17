﻿紅店回歸 細味北越菜

新蒲崗的北正宗名氣日增，曾被邀到商場內的美食廣場開檔，店主Ray本以為是再創一片天的好機會，豈料生意一落千丈。即使蝕本收場，他並未就此放棄，最近在灣仔重新開店，清新風味更贏得網上瘋傳。文：陳芍瑩 圖：褚樂琪



在飲食界打滾十多年，店主Ray甚麼崗位也試過，卻仍未言倦。「當時2015年開設北正宗，不是靠勇氣，只是那時候覺得，人生應該走進下一個階段，就開店吧！既然香港吃到的越南菜大多是南越或港式越南口味，不如親身到越南看看有否新發現。」



來到越南，當地朋友毫無保留把所知悉數傳授，Ray盡得真傳，於是沿用當地人炮製越菜的技巧和調味方法。「南越菜較重香料，味道似泰國菜。北越菜味道不濃不複雜，較為清淡，最重要是着重食材原味。」他回港開設主打北越味道的北正宗，雖然打入美食廣場遇到挫折，卻未言棄，於灣仔開設DK1885，繼續把北越風味傳揚開去。



北越菜標榜清淡，但不是淡而無味，而是清淡中帶鮮，不以鹽調味，只用魚露。各款佳餚中，以海鮮做得最出色。蟹是新鮮揀手貨，放在砂窩內，以兩個或以上泰國椰青水蒸製，另加少量糖及魚露提味，湯品清甜且有蟹鮮，每口盡是精華。蟹肉爽彈鮮甜，滲有椰子清香，味道不下珍饈，讓人回味無窮。藍貝是法國貨，屬細貝殼類別，加入魚露、香茅、辣椒和乾葱調味，肉質幼滑，炒得乾身入味，但沒有蓋過藍貝本身的鮮。大頭蝦湯檬以蟹湯作湯底，加入煎蝦殼以慢火煮製提味，最少熬煮六小時，只限周末供應。味道濃郁，檬粉盡吸蝦湯精華，是一碗不可多得的檬粉。至於從越南引入的西貢和河內啤酒，也較一般淡口，貫徹始終。



DK1885



地址：灣仔譚臣道29號地舖



查詢：2780 6080