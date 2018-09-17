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﻿鮑參龍蝦極尚宴

2018-09-17 列印
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　　城景國際樂雅軒即日起至9月30日呈獻「鮑參龍蝦極尚宴」，以鮑魚、海參、花膠及龍蝦等矜貴食材炮製一系列菜式。套餐每位只$368（4位起），已包括蠔皇六頭鮑魚扣海參、芝士薑葱焗釀蟹蓋、龍蝦球兩面黃，以及餐廳招牌精選──羊肚菌燉竹笙功夫湯等。凡出示城景國際官方網頁優惠惠顧「鮑參龍蝦極尚宴」，更可享無限供應指定啤酒、紅白餐酒及汽水。

　　蠔皇六頭鮑魚扣海參入味煙韌，先把澳洲六頭鮑魚及海參放入自家調製蠔皇汁，再以慢火熬燜，呈上前淋上蠔皇汁，海參爽滑彈牙，鮑魚軟糯煙韌，極為鮮味。芝士薑葱焗釀蟹蓋香濃熱辣，先將新鮮蟹肉、蝦肉、甘筍、洋葱等材料炒香，再釀入蟹蓋中，然後於蟹蓋面加上意大利水牛芝士及已炒香之薑葱一起焗至金黃色。啖啖蟹肉，配上濃郁的芝士，實為回味之選。

樂雅軒

地址：九龍窩打老道23號

　　　城景國際1樓

查詢：2783 3286
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