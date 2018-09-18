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﻿必玩！DIY活動

2018-09-18 列印
■與換上萬聖節裝束的小熊維尼及朋友拍照。
■DIY盞鬼的糖果袋。
■臉部彩繪扮成Sally和阿Jack。
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　　「Halloween詭趣花園」亦是熱門打卡位，皆因活動多多，有得玩又有禮品！今次一如去年有豐富體驗活動，好像DIY萬聖節糖果袋、DIY萬聖節面具和臉部彩繪，更可唸咒語拿糖，大人細路一樣玩得滿足！
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