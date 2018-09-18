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﻿必買！25周年精品

2018-09-18 列印
■Q版阿Jack與狗仔Zero公仔最受小朋友歡迎。
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　　樂園推出逾九十款精品，當中焦點首推《怪誕城之夜》25周年主題獨家精品，南瓜王阿Jack等角色化身成夜光精品、毛公仔和文具等等，其中一款Q版阿Jack與狗仔Zero公仔（見圖，$198）造型非常可愛。
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