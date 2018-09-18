﻿甜甜鹹蛋風

近年鹹蛋小食大熱，除了火紅惹味的星洲鹹蛋魚皮外，集鹹、甜兩種味道的鹹蛋海綿蛋糕和鹹蛋雪糕等甜點同樣得到年輕人垂青，Fifi亦趁熱鬧，嚐嚐潮起來的鹹蛋甜點，體驗這股熱潮的風味所在。文、圖：Lady Fifi



（fifi@lady-fifi.com）



古今鹹甜風味



人氣鹹蛋甜品深受年輕人歡迎，然而看似是Gimmick的鹹甜點，可是古早風味的延伸。中秋佳節將至，歷史悠遠的月餅或許是鹹甜美點的始祖，粵式蛋黃蓮蓉月餅的風味，在於鹹蛋黃的甘香油脂滲透軟綿的白蓮蓉，帝苑酒店的三黃白蓮蓉月餅，鹹蛋黃油份豐盛，甫切開油脂隨即滲出，正好為清香的白蓮蓉增添鹹香和豐腴口感。位於The Murray的國福樓不但環境清幽，懷舊鳳凰千層糕（$60/每份4件）以冰肉、椰絲、牛油及鹹蛋混合炮製奶黃層，和麵糰層層相隔，香甜軟綿，不失鹹蛋黃的質感，且夾雜鹹香、玫瑰露幽香及椰絲清香。



唐宮小聚的黑金流沙包，融合西方Molten Lava Cake（熔岩蛋糕）風味，流沙鹹蛋黃餡夾雜鹹蛋黃小粒，微甜甘香，麵糰混入竹炭粉製成，分量比例恰到好處，口感不失鬆軟濕潤。流沙包點大熱，港式茶餐廳周記的奶黃流沙西多士，切開後帶有鹹蛋粒的奶黃漿如泉湧出，非常吸睛，鹹香之餘，亦不失香甜，適合嗜甜的年輕人品嚐。



至於Urban Bakery的鹹蛋熔岩牛角包，酥皮香脆輕盈，充滿牛油香，內裏質感Creamy的流沙鹹蛋黃分佈平均，鹹甜味道平衡，且主次分明，不會搶走牛角包的風頭，雖然推出良久，至今依舊是Fifi喜歡的鹹蛋糕點。同樣以牛油酥皮製成的法國蝴蝶酥Palmier，出自帝苑酒店前西餅總廚Louis的自家餅店Meltlyplace，披上金黃鹹蛋漿外衣，香脆輕盈酥化，帶有鹹香和焦糖雙重風味。至於在優品360°有售的台灣老楊鹹蛋黃餅，在港亦大放異彩，入口酥脆鹹香，別具滋味。



帝苑酒店 2733 2840 國福樓 3468 8188 唐宮小聚 3568 9666



周記 2559 2389 Urban Bakery 3565 4320 Meltlyplace 3643 0084 優品360°2893 8927