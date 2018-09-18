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﻿時令蟹饌慶中秋

2018-09-18 列印
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　　立秋過後，菊黃蟹肥，帝京酒店花月庭特意推出「當紅葉『蟹』逅AR秋滋味．紅葉祭自助晚餐」，同時引入AR擴增實境玩意，讓食客通過手機屏幕觀賞紅葉飄落，以及虛擬卡通與大廚即席比試廚藝！自助餐供應五花八門的蟹饌菜式，加上一系列楓糖甜品，滿足各位蟹癡及甜品迷。酒店將於中秋月夜（9月24日）特別舉辦中秋有獎燈謎遊戲，每位當日惠顧花月庭自助晚餐（成人$528起、小童$348起）的客人均可參與。成功猜中即送出滋味佳餚獎品，包括酥炸生蠔、中式焗釀蟹蓋，及紅、白酒任飲等。

　　在傳統中式節慶，精緻的粵式美饌自然是首選。帝京酒店帝京軒特別預備了兩款矜貴套餐，可供四至十二位享用，適合與家人聚首一堂共慶佳節。除套餐外，餐廳亦帶來多款單點蟹饌。大家亦可趁着假期，在中秋節翌日（9月25日）到Lion Rock享用中秋節半自助午餐（每位$268起），於落地大玻璃旁一邊品嚐豐富午餐，一邊享受溫暖陽光。

查詢：花月庭/2622 6154

　　　帝京軒/2622 6161

　　　Lion Rock/2622 6167
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