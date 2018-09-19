﻿秋季藝博盛會

藝術迷又是時候「Art」Like！事關9月最後一個周末，多個大型藝術博覽會及展覽紛紛舉行，展示亞洲及全球精采的藝術品，藝術家甚至現身展場與公眾近距離交流，凝聚不遜於「藝術三月」的濃厚文藝氣氛。



第十三屆《亞洲當代藝術展》為焦點之一，逾八十家來自全球的畫廊參與，策展總監Mark Saunderson透露，今屆不乏首度參與的藝術家和新策展元素，保持藝覽會的新鮮感，重頭戲落在兩個特別專區「交叉視野：南韓」和由Cask 88呈獻的「與藝術家對話」，前者展出七十多位南韓當代藝術家的作品，後者則可與超過二十名藝術家會面交流，機會難得。



另一於秋季舉行藝博會的「常客」是《典亞藝博》，依舊展示高水準的國際古董及藝術品，數量逾八千件，今年更與以當代水墨為主題的藝術博覽會《水墨藝博》同期舉行，藝術愛好者可憑單一門票看盡兩個博覽會。查實眾多藝博同期舉行，會否和本地藝術市場現況有關係呢？展覽的策展人將於明天（9月20日）出版的《星島日報》及網上《ArtCan》專頁親自解畫，密切留意！



《典亞藝博2018》及《水墨藝博2018》



日期：9月29日（六）至10月2日（二）



地點：香港會議展覽中心



門票：$200/張（可供兩位入場）



查詢：3107 0681



網址：aaifair.com/www.inkasia.com.hk



第十三屆《亞洲當代藝術展》



公眾場日期：9月29日（六）至10月1日（一）



地點：金鐘道88號香港港麗酒店



40樓至43樓



門票：$270/張



網址：www.asiacontemporaryart.com