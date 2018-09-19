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﻿秋季藝博盛會

2018-09-19 列印
■南韓藝術家Han Kyu Wha《Last Supper》（《亞洲當代藝術展》）
■Raymond Cauchetier 的經典作品 《Adieu Philippine》（《典亞藝博》）
■Jeff Murray逐筆繪畫《Tutankhamun》（《亞洲當代藝術展》）
■《典亞藝博》展示高水準的古董。
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        藝術迷又是時候「Art」Like！事關9月最後一個周末，多個大型藝術博覽會及展覽紛紛舉行，展示亞洲及全球精采的藝術品，藝術家甚至現身展場與公眾近距離交流，凝聚不遜於「藝術三月」的濃厚文藝氣氛。

        第十三屆《亞洲當代藝術展》為焦點之一，逾八十家來自全球的畫廊參與，策展總監Mark Saunderson透露，今屆不乏首度參與的藝術家和新策展元素，保持藝覽會的新鮮感，重頭戲落在兩個特別專區「交叉視野：南韓」和由Cask 88呈獻的「與藝術家對話」，前者展出七十多位南韓當代藝術家的作品，後者則可與超過二十名藝術家會面交流，機會難得。

　　另一於秋季舉行藝博會的「常客」是《典亞藝博》，依舊展示高水準的國際古董及藝術品，數量逾八千件，今年更與以當代水墨為主題的藝術博覽會《水墨藝博》同期舉行，藝術愛好者可憑單一門票看盡兩個博覽會。查實眾多藝博同期舉行，會否和本地藝術市場現況有關係呢？展覽的策展人將於明天（9月20日）出版的《星島日報》及網上《ArtCan》專頁親自解畫，密切留意！

《典亞藝博2018》及《水墨藝博2018》

日期：9月29日（六）至10月2日（二）

地點：香港會議展覽中心

門票：$200/張（可供兩位入場）

查詢：3107 0681

網址：aaifair.com/www.inkasia.com.hk

第十三屆《亞洲當代藝術展》

公眾場日期：9月29日（六）至10月1日（一）

地點：金鐘道88號香港港麗酒店

　　　40樓至43樓

門票：$270/張

網址：www.asiacontemporaryart.com
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