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﻿環保理念 時尚背囊

2018-09-19 列印
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　講求時尚的Samsonite RED，近年推出多個背包款式，集簡約、功能於一身，備受年輕人追捧，品牌於今個秋冬又推出多個新系列，並以Carry On為主題，傳遞「提起背囊、向夢想進發」的訊息。例如BALOT系列，配備多個隔層，方便隨時取放所需物品，另肩墊設計符合人體工學，令肩膀陪感舒適。特別推介全球首個以再生尼龍Mipan Regen製成的PLANTPACK系列，選用從生產尼龍過程中提取的環保物料，並已獲得「全球回收標準」認證，既環保又型格過人。文︰Angel

查詢︰www.samsonite.com.hk/zh/red/collections/
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