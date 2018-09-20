﻿夏威夷潮區 藝術塗鴉

要數當今夏威夷的新興潮區，不能不提歐胡島（O'ahu）檀香山（Honolulu）的Kaka'ako，這裏近年積極發展為集娛樂、購物及飲食等於一身的藝術社區，每年更會請來各地藝術家為街道塗上新裝，創意無限！



文、圖：Rachel 鳴謝：Hawai'i Tourism



主打年輕客群



Kaka'ako本是檀香山南部一個傳統漁村，發展為工業小區後，陸續建起多幢數層高的工廠大廈，可惜後來工廠遷走，工廈被荒廢，幸好一群熱心的藝術家及商家在2012年起在此合作展開Kaka'ako活化計畫，銳意將這裏打造成為城中最時尚的藝術空間。



SALT at Our Kaka'ako便是首期落成的區域，2017年開幕，面積約八萬五千平方呎，內有三十多家食肆、服飾店及各類型的小店，主打年輕顧客，感覺上有點像上環的PMQ元創方。只是這裏比PMQ更惹人注目的，便是區內的街道繪滿繽紛塗鴉，非常搶眼！原來這裏自2010年開始，每年2月都會舉行為期一周的國際塗鴉節POW! WOW! Hawai'i，今年便有來自世界各地如美國及澳洲等五十多位塗鴉大師參加，分別繪製不同主題的作品，當中既有以當地土著為題，也有充滿日本或美國動畫風格的作品，此外還有外星人及神話等主題創作，令整個城區猶如一個大型畫廊，很適合漫步細賞。



充滿本土氣息



SALT at Our Kaka'ako目前共有三十多家小店，若一心前來「血拼」，這裏並非合適選擇，因為商品賣店不多，只有數家售賣服飾、家品、陶藝及甜點的小店，不過卻悉數充滿原創味道，很值得慢慢細看，部份店舖更附設咖啡室，逛倦了坐下喝杯咖啡或果汁，實在非常愜意！



至於手信選擇，朱古力向來都是夏威夷的人氣產品，這裏便有家地道朱古力店Lonohana Estate Chocolate，朱古力由種植到生產，均在歐胡島上進行，是百分百的本土味。網頁：saltatkakaako.com