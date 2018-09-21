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﻿【測試評語】 有效容量1.8L

2018-09-21 列印
■攪拌奶昔時沒任何氣泡。
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　　這部HR3752攪拌機操作簡便，有效容量1.8L，一次可做多人份量的果汁。每次進行真空攪拌後，只要把攪拌杯移離機身，就可保持真空狀態，直接放入雪櫃冷藏。打開攪拌杯蓋時，只要按上方放氣按鈕便可，非常方便。
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