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﻿【其他選擇】 磨碎魚骨兼加熱

2018-09-21 列印
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        德國寶的專業高速健康食品處理器PRO-16WT，內置八個功能，冰沙、堅果、豆漿、蔬果、醬汁、濃湯、雪糕及港式魚湯，可以把魚骨完全磨碎，令魚、湯融為一體，水分子會在過程中摩擦生熱，不設發熱線也可達到加熱效果。售價：$4,670　查詢：2773 2888
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