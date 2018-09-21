﻿食神叉燒飯 重現江湖

所謂的經典，就是多年以後仍為人津津樂道，電影《食神》中的黯然銷魂飯，正正是經典中的經典。今天路經炮台山，發現新餐廳內竟有個巨型的「食神叉燒」霓虹燈招牌，再仔細一看，黯然銷魂飯始創人戴龍師傅正在切叉燒！原來這是他最近當上顧問的新店。



文：李泳烔 圖：Gary Tsai



「我從小便喜歡吃叉燒，一直在想，燒鵝專門店已有很多，大家上酒樓又會叫一碟叉燒，為何市面上沒有摩登型格的叉燒專門店？」「CHOP CHOP食神叉燒」新加坡籍老闆Randy See道出開店由來。「剛好戴龍師傅是我相識多年的好朋友，便決定邀請他做餐廳顧問。」新店找來著名室內設計師Enrique Moya幫忙，花紋獨特的舊式鐵閘，配以舊式唐樓燒味舖常用的水磨石地磚，猶如把客人帶回昔日的香港。



和Randy聊天時，戴師傅把親自操刀的黯然銷魂飯放到我面前，叉燒、雞蛋、菜心和米飯整齊放在雞公碗上，配上一碗老火湯和醬汁。「跟從前做法差不多，我選用本地豬的脢頭肉，貪其肉味和口感兼備，用玫瑰露及醬料醃製八小時，每天出爐五次，燒的時間不算太長，但火候最重要，還有要在出爐後半小時內品嚐，那味道最好。」戴師傅解釋。叉燒邊位燒得均勻焦香，鬆化爽口，絕非街邊貨色可比。



好叉燒當然要配好米飯，「我特意從北京訂購黑龍江五常米，從前是屬於貢米，由於當地天氣很冷，一年只收成一次。」米飯以七成新米混合三成舊米，更特意混入少量北美野米，令米飯軟腍黏糯，增添口感。但在吃前，謹記刺破米飯上的本地初生蛋，再混入戴師傅秘製的拌飯醬油，與叉燒一起放入口，正是黯然銷魂飯的精髓所在。



CHOP CHOP食神叉燒



地址：炮台山宏安道18號地下3號舖



查詢：3618 7718