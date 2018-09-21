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﻿經典街機大集合

2018-09-21 列印
■《Final Fight》
■《吞食天地2 赤壁之戰》
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　 上世紀九十年代是街機遊戲全盛時期，單是過版動作Game便出產過許多經典，當中又以Capcom出品最受歡迎。廠方剛於PS4、Xbox One及Switch推出了精選合輯《Capcom Belt Action Collection》，一次過收錄七款昔日名作，包括《Final Fight》、《吞食天地2 赤壁之戰》、《Captain Commando》及《圓桌騎士》，更有首次移植至家用機的《Armored Warriors》與《Battle Circuit》，統統支援連線雙打、三打甚至四打，可以隨時相約好友組隊！值得留意的是，除了下載版，12月6日還會加推實體版Collector's Box，後者隨碟附送七款遊戲的B2尺寸復刻版迷你海報及明信片，別具收藏價值。文：Joe

查詢：www.capcomasia.com.hk
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