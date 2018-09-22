﻿嬰兒用品 激抵價任掃

不知不覺，我的第二個寶寶快要出世了，雖然已是第二胎，但購物清單依然很多。今次特別推介一田百貨舉行的嬰兒用品展，產品種類眾多，包括嬰兒牀上用品、BB衣履，甚至連清潔用品都有，可一站式掃貨，非常方便！



將於下星期一（9月24日）至10月9日（二）舉行的《一田Superbaby嬰兒用品展》，齊集逾千款BB貨品，特別推介Casablanca十二件嬰兒牀品套裝，以低至四折發售；而初生嬰兒必備的Babymate奶瓶蒸氣消毒烘乾鍋套裝，亦以約六折登場。另有奶樽消毒器、嬰兒用品消毒器及嬰兒護膚品等日用品，同樣以低至三折發售，認真抵買。除嬰兒用品外，同場也有為新手媽媽而設的護理產品，如純薑坐月套裝，準媽媽不妨趁減價提早入貨。



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