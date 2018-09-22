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﻿嬰兒用品 激抵價任掃

2018-09-22 列印
Babymate奶瓶蒸氣消毒烘乾鍋套裝 原價$1,309 優惠價$799
Baby Star MEDI 嬰兒牀 （24吋×39吋） 原價$1,790 價惠價$1,330
Casablanca 12件嬰兒牀品套裝 原價$1,299 優惠價$499
Hugpapa Dial-Fit 3合1嬰兒孭帶 原價$1,695 優惠價$1,270
Mustela 髮膚沐浴啫喱套裝 原價$263 優惠價$165
Aprica Luxuna Comfort 嬰兒車 原價$3,690 優惠價$2,952
Tommee Tippee 消毒器套裝 原價$1,099 優惠價$720
薑心比心純薑坐月套裝 （包括洗髮精、養髮乳、沐浴露） 原價$514 優惠價$399
BB威寶嬰兒用品及 玩具清洗消毒噴霧 原價$79 優惠價$59
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        不知不覺，我的第二個寶寶快要出世了，雖然已是第二胎，但購物清單依然很多。今次特別推介一田百貨舉行的嬰兒用品展，產品種類眾多，包括嬰兒牀上用品、BB衣履，甚至連清潔用品都有，可一站式掃貨，非常方便！

        將於下星期一（9月24日）至10月9日（二）舉行的《一田Superbaby嬰兒用品展》，齊集逾千款BB貨品，特別推介Casablanca十二件嬰兒牀品套裝，以低至四折發售；而初生嬰兒必備的Babymate奶瓶蒸氣消毒烘乾鍋套裝，亦以約六折登場。另有奶樽消毒器、嬰兒用品消毒器及嬰兒護膚品等日用品，同樣以低至三折發售，認真抵買。除嬰兒用品外，同場也有為新手媽媽而設的護理產品，如純薑坐月套裝，準媽媽不妨趁減價提早入貨。

查詢︰www.yata.hk
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