﻿東京實測XZ3 OLED靚芒玩轉側屏

Sony Mobile早前在《IFA》發佈的壓軸旗艦Xperia XZ3，將於下月抵港，除了首度換上畫質艷麗的HDR OLED芒，另一賣點是AI人工智能全面升級，嶄新的Side Sense側屏感應，簡單滑動或輕敲熒幕邊框，單手都可輕鬆操作及快速啟動Apps，非常方便。



首配OLED熒幕



別以為新機外形跟上代差不多，實際把Xperia XZ3拿上手與XZ2對比，發現雙曲面玻璃機身做得更纖薄，加上金屬邊框收窄至3mm，手感更討人歡心，而機背指紋Sensor位置亦更為就手，不過令人印形最深刻的，還是首度配備6吋QHD+ HDR OLED熒幕（像度度2,880×1,440），除了18：9全熒幕畫面尺寸大了，相比過去的LCD面板，色彩還原、對比度或純黑效果完全提升至另一層次，配合自家BRAVIA OLED及X-Reality for Mobile顯示技術，還可以自動將非HDR影像提升至HDR質素。



Side Sense便利操作



除了率先預載最新的Android 9 Pie系統，廠商也為Xperia XZ3的操作介面注入新元素──Side Sense側屏感應，只要按壓熒幕兩側的曲面位置兩下，即會彈出全新功能選單，用戶可以快速開啟功能或常用程式，至於選單內容既可自訂，手機亦會利用AI分析用戶習慣，並按時間及地點進行智能預測，如早上身處公司，AI一欄會顯示電郵等與工作相關的程式，假日則會換成相機。另外，當用戶把手機橫向提起，又會自動打開拍攝模式，再輕觸畫面便可取景拍攝，以19MP Motion Eye鏡頭即時捕捉重要時刻。



