﻿東京遊戲展 PlayStation Classic迷你經典

懷舊遊戲風繼續吹，繼任天堂後Sony也湊熱鬧，日前宣佈12月3日（初代PlayStation誕生紀念日）限量推出復刻版迷你主機「PlayStation Classic」，並於今屆東京遊戲展場內首度展示實機。



文、圖：Joe Tse（東京）



新機內置20款遊戲



這部迷你版本只有一般手掣大小，尺寸比1994年面世的元祖版本細小45%，重量減少80%，大可以輕鬆帶出門。當然機仔細細不設入碟位，取而代之是內置二十款經典遊戲，包括《Final Fantasy VII 國際版》、《Jumping Flash!》、《R4 RIDGE RACER TYPE 4》、《鐵拳3》及《Wild Arms》等等，其餘遊戲名單則暫時賣關子，據知不同地區內置遊戲都會有出入。新機設有HDMI插口，支援480p或720p解像度輸出，連兩個手掣香港售價$798，就連包裝盒都是跟足初代PlayStation設計。要留意的是，內置的遊戲是無法通過下載或其他方式追加，記憶卡等初代主機的周邊配件亦不通用於PlayStation Classic。



《全民高爾夫》VR大變身



新Game方面，PSVR繼續有驚喜之作，就是公佈明年推出《全民高爾夫VR》，並即場提供試玩，遊戲玩法與同系列舊作完全不同，變成站在高爾夫球場上的主觀視點，讓你可以更直覺環顧地形高低和判斷風向，同時將PS Move當作球桿，務求以標準姿勢擊出Nice Shot，此舉令投入感大增！



除了Sony自家出品，其他日系廠商的PS4新Game也份量十足，當中包括萬人迷木村拓哉擔正演出的《Judge Eyes：死神之遺言》，遊戲內木村化身律師出身且身手不凡的偵探，加上多位日本知名演員客串，電影感非常強烈！遊戲由SEGA《人中之龍》班底炮製，中文體驗版現在已可於PSN下載。