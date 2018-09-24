﻿甜蜜香草風

上星期分享了古今鹹蛋甜食的特色所在，至於西洋甜點，近年開始流行混合傳統用於鹹食烹調的香草，為甜美迷人的糕點增添清新氣息。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



香料甜饌 風味清新



據說古埃及人早於公元前1,555年已經用上香草，後來在歐陸大行其道，普遍用作鹹食烹調的佐料。至於香草甜饌以薄荷配朱古力的After Eight，風味最為經典，C'est La B的Chocolate Mint以鬆軟朱古力海綿蛋糕和幼滑的薄荷忌廉層層相疊，整體質感輕盈，優雅迷人。



至於烤雞的好拍檔百里香和迷迭香，作甜點佐料同樣富特色，The Flying Elk的Marangsviss是英國甜點Eton Mess蛋白糖霜配草莓及忌廉的變奏，底層瑞士式蛋白糖霜Meringue，較法國和意大利式的口感，更見輕盈煙韌，加上檸檬百里香慕絲和藍莓醬的夾層，以微酸芳香平衡蛋白糖霜及面層藍莓雪糕的糖分，風味清新。Dining at Murasaki的Lavender薰衣草甜點猶如「秘密花園」，佛手柑蛋白糖霜花窗下隱藏清新微澀的葛根涼粉和蜜糖薰衣草Gelato，前者微澀富嚼勁，後者口感綿滑且帶薄荷清香及撲鼻甘香，吃罷來一口附送的迷迭香蜜糖水作結，田園風味令人陶醉。米芝蓮三星名廚Bombana的私房菜館Octavium，推出廚師發辦（午餐每位$1,180、 晚餐每位$1,580），甜品為時令意大利哈密瓜二食，哈密瓜香甜爽口，配合希臘奶酪泡沫及Sabatini Gin草本顫酒啫喱，能提升香氣及口感；Sabatini Gin醃漬哈密瓜色澤較深，然而口感細嫩，且甜美多汁，淡淡百里香餘韻悠長，細緻優雅。



除了香草，香料甜點同樣風味不凡，Picada的南美版甜油條Churros，香脆外層散發玉桂甘甜辛香，內裏口感Fudgy。至於九龍香格里拉大酒店的Angelini用上微微辛辣且散發薄荷香氣的小豆蔻，為口感較慕絲綿密挺身的朱古力Cremoso增添層次，配合橘子芳香四溢的哈密瓜雪葩，味道雖兩極，卻又出奇匹配。



C'est La B/2536 0173



The Flying Elk/2565 6788



Dining at Murasaki/2817 8383



Octavium/2111 9395



Picada/3425 4037



Angelini/2733 8750