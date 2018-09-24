﻿法國牛肉盛宴

法國牛肉著名品種有夏洛來牛及利摩贊牛，香港萬麗海景酒店參與今年9月首屆《法國牛肉節》，讓食客以味蕾體驗法國風味。萬麗咖啡室的龍蝦、生蠔及國際自助晚餐（成人$618起、小童$368起）於即日（9月24日）至9月30日（日）特別供應多款由優質法國牛肉製成的佳餚，頭盤不少得地道的生牛肉片伴火箭菜，配搭巴馬臣芝士、松子仁及油醋汁，清新開胃。牛魔王更不可錯過鐵板燒站周末供應的香烤法國利摩贊肩胛牛扒，以香草醃過的肩胛牛扒，襯托出濃濃牛香。



酒店另一食肆Mirage Bar & Restaurant亦一同慶祝《法國牛肉節》，主廚Owen Panzica於即日（9月24日）至9月30日（日）晚，呈獻由法國夏洛來牛不同部位製成的美饌。頭盤是夏洛來腹腿牛肉他他（$88/100克），Owen選用了來自臀部及後腿、脂肪較少的部位製作，內裏加入蛋黃、紅洋葱粒、橄欖油及芥末醬等，配上烤麵包片或薯條，即成經典法式美饌。主菜有肉質軟腍的烤夏洛來連骨肉眼扒（$148/100克)，大理石紋脂肪豐富，烤過後仍保留豐富肉汁。



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