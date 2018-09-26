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﻿直擊!上海影像博覽會

2018-09-26 列印
■中國炙手可熱的人像攝影師黎曉亮（Alexvi）。
■黎曉亮的作品《Intersection No. 9 Beijing》（○c Alexvi Li）。
■博覽會亦見數家香港藝廊。
■Frank Horvat的《Monique Dutto at métro exit（for Jour de France）》（○c Frank Horvat）
■徠卡相機的展覽以時尚攝影為主題。
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        第五屆《影像上海藝術博覽會》（《PHOTOFAIRS ︱ SHANGHAI》）於上周末假上海展覽中心圓滿舉行，逾四十家參展商帶來百多位藝術家的高水準攝影作品，當中徠卡（Leica）相機帶來的合作夥伴展覽更成為焦點之一。

        博覽會現場環境偌大，高水準的合作夥伴展覽成為焦點之一，其中徠卡相機第四度成為大會影像合作夥伴，策畫以時尚攝影為題材的展覽，展出二十世紀著名攝影大師Frank Horvat以及中國新進攝影師黎曉亮（Alexvi）的作品，反映不同年代及東西方的攝影美學。黎曉亮在內地的知名度高，光是微博粉絲已超過十八萬人，最為人津津樂道的是他曾為周杰倫、惠英紅和潘瑋柏等一線明星拍攝時尚雜誌的封面，更是內地拍攝李安最多次數的人像攝影師，於明天（9月27日）出版的《星島日報》及網上《ArtCan》專頁詳細分享其攝影生涯。若想重溫今屆博覽會的話，可瀏覽其官網：www.photofairs.org。
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