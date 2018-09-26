  • 2018年9月26日 星期三
  • 27º
  • 84%
熱門： 高鐵民族黨山竹中秋潭美

日報新聞 > 副刊

﻿可口可樂街頭時尚

2018-09-26 列印
Previous Next

　　假如閣下是可口可樂迷，便不能錯過Coca-Cola與bossini聯乘全新系列，品牌大玩潮流元素，如將經典的紅底白字Logo融入系列服飾中，打造街頭時尚造型。男裝以經典復古設計最熱賣，加入運動風元素，又把商標放大，盡顯年輕活力；女裝方面，首推珠片圖案T恤，設計充滿心思。系列備有多款男、女裝及配件，若以情侶裝示人，滿載幸福感。

文︰Angel

查詢︰www.bossini.com
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd