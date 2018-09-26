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﻿太空漫遊 高跟鞋履

2018-09-26 列印
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　　每到秋冬，不少品牌衣履都會推出金屬色單品，像STACCATO今個秋冬就以太空宇宙為設計靈感，利用金屬和閃爍色調，將太空、星空、銀河，甚至星座元素，融入鞋履設計中。眾多系列中，以閃耀印記 Surrealism系列最為搶眼，貼腳的設計本已令腳形顯得非常苗條，設計師將閃銀、閃黑顏色用在針織短靴和皮鞋上，再於鞋履上配上閃鑽手掌圖章，令簡潔的圖案細添生氣。至於秋冬必備的長靴高跟鞋Metallic Highlight系列，同樣加入星空元素，除用上閃爍的針織素材之外，鞋跟更貼有閃石，派對場上同樣吸睛。

文︰Angel

查詢︰www.staccato.com

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