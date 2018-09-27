﻿Glacier 3000瑞士雪山之巔

瑞士境內有許多海拔三千米以上的舉世知名山峰，全年披上雪影銀妝，吸引不少旅客前來觀賞，好像在著名度假勝地格施塔德（Gstaad）附近就可找到Glacier 3000雪山，山頂觀景區設有懸崖吊橋，站在山峰之巔，便能感受無比震撼。



文、圖︰Kengi



鳴謝：美和旅遊、瑞士國家旅遊局（香港）



纜車登頂 玩意豐富



綿延瑞士境內的阿爾卑斯山脈，千百年來都是一眾愛冒險人士最想征服的地方之一，隨着機械工程師的不斷努力，建成一眾登山纜車後，輕鬆登臨雪山之巔已不再是夢想，當中有逾半個世紀歷史的Glacier 3000雪山的纜車服務，除在1999年翻新及命名為Glacier 3000 Cable Car，更在2007年增設世界最高海拔的平底雪橇滑道Apline Coaster，又在2014年建成連接兩個山峰間的Peak Walk吊橋，難怪今日來到遊樂元素特別豐富兼有多家食肆的Glacier 3000山頂，便足以消磨半天。



登臨Glacier 3000，無論夏季或冬季都有不同體驗，像我這趟隨着美和旅遊的馬拉松參賽團隊在6月來訪時，在山頂纜車站外仍可看到白雪皚皚的景致，不少人更正進行夏季滑雪活動，而吊車在夏季也會如常運作，可惜是平底雪橇滑道正因年度保養而關閉，教我無緣體驗。



至於大部份旅客都會體驗的Peak Walk，吊橋全長約一百七十米，在此可全方位、多角度飽覽群山勝景，天朗氣清時更可遠眺艾格峰、少女峰及馬特洪峰等約四千米以上的高山。要提提大家是縱在夏季，山上氣溫也只有攝氏數度，幸好可躲進山上的Restaurant Botta用餐，通過玻璃窗繼續觀景，也是一件樂事。



Glacier 3000



地址：Route du Pillon 253, Col du Pillon,



1865 Les Diablerets



電話：41 24 492 33 77



費用：來回纜車79瑞士法郎（約640港元）



網頁：www.glacier3000.ch/en