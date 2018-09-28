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﻿堅持塗四至五層

2018-09-28 列印
■岩谷堂的「簞笥──白梅」，售$26,800。
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        「柿涉」技藝一般只會塗一至兩層於家具上，但大原康宏沿用的「柿涉」家具系列，堅持要塗上四至五層，每層要待兩、三周乾透後才可塗上第二層，可見其嚴謹之處。「簞笥」是店內另一個特色家具，它起源於公元1100年，是當時武士或將軍放置盔甲衣物及刀劍的木櫃，到明治時期則用作收藏和服。酒見俊郎在日本享負盛名，其製作的「簞笥」衣櫃非常出名。
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