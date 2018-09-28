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﻿靈活樺木牀

2018-09-28 列印
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　　阿卓爸爸用過很多IKEA木製家具，BJORKSNAS樺木牀是當中品質最好的選擇之一，不是非法砍伐的木材，80%以上採用可再生原料製成。中央有十七條樺木夾板，加強減震效果。牀側板可調校高度，方便配搭不同厚度牀褥。售價：雙人系列/$3,890
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