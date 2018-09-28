﻿台灣火紅 蜂巢牛角包

牛角包好吃鬆軟，令人回味，但在香港，專賣牛角包的店不多，恰巧台灣人氣牛角包品牌「八月堂」最近攻港，並且直送麵糰發酵及烘焗，包迷有福了。



文：陳芍瑩 圖：褚樂琪



八月堂於台中發跡，去年二月才開設總店，短短一年間已擁有十家分店，據點遍佈整個台灣。品牌之所以受歡迎，全因不計成本選用高級食材，以歐洲頂級天然忌廉、日本老字號麵粉及ISO認證雞蛋製作，選料認真，難怪味道及質感與眾不同。



摺牛角包的方法亦是此店獨門研究出來，令牛角包內的「蜂巢」達到六十四折，口感鬆軟綿密。為控制品質及味道，所有麵糰均是在台灣當地預先製好，於低溫保存下直送到港，然後在香港店內的工場發酵及烘焗，即焗即賣，怎會不好吃！為確保麵糰發酵得好，工作人員必須抽樣檢查，把麵糰的溫度加以控制，以免溫度太冷發酵不到，或是溫度過熱令水份流失，每個步驟也是學問。事實證明，只要用心去做，小如牛角包也可以獨當一面，甚至設立專門店。



是次八月堂來港開設首家海外分店，提供十一種常規款式，以及一種隱藏款式。隱藏口味不在餐牌中，且經常會轉款，眼光銳利的不難在一盤盤的牛角包中找到這款味道。是次的隱藏款是相思卡士達，即紅豆配吉士，順滑濃郁，牛角包酥香鬆化，相得益彰。全個炭黑般的牛角包，原來是黑芝麻口味，麵糰及內餡都滲有濃郁黑芝麻香，令人回味。半邊帶粉紅色的，是士多啤梨朱古力味，另加上士多啤梨果乾點綴，吃下酸甜有序，很惹人愛。唧滿啡黑色醬的，是香港Aeon店限定的沖繩黑糖味，用上日本農協JA認證的沖繩黑糖及天然忌廉製作，別有風味。



八月堂



地址：鰂魚涌康山道2號康怡廣場（南）



Aeon Style康怡G11舖



查詢：2601 0900