  • 2018年9月28日 星期五
  • 26º
  • 76%
熱門： 交通費補貼高鐵居屋民族黨大學排名

日報新聞 > 副刊

﻿富豪九龍酒店 香芒狂熱下午茶

2018-09-28 列印
Previous Next

  香港人吃芒果不分季節，富豪九龍酒店V bar & lounge特意推出「香芒狂熱」下午茶，以時令芒果入饌，不論鹹點或甜點，一樣充滿芒果香氣。六款鹹點包括馬利蘭蟹餅伴芒果乳酪，蟹餅煎至金黃色，配上香芒乳酪，味道清新；焗芒果海鮮籃餡皮包着芒果、鮮蝦、青口、魷魚及芝士；香芒鮮蝦米紙卷充滿越式風味，米紙卷包裹着鮮蝦、芒果粒及蔬菜，吃時蘸上酸甜開胃的魚露汁，令人食欲大增。甜品也有五款以芒果作主題，如香芒朱古力慕思，芒果肉的酸甜中和了朱古力的苦；香芒斑蘭葉蛋糕每口都散發出濃郁斑蘭味；香芒椰子布甸鋪滿椰子絲，加上椰奶與芒果布甸，滋味滿分。最後附上一杯法國玫瑰紅酒，為這頓下午茶添上浪漫氣息。

供應日期：即日起至2018年10月31日

供應時間：每日下午3時至6時

價錢：$348/兩位

V bar & lounge

地址：香港尖沙咀麼地道71號

　　　富豪九龍酒店地下

查詢：2313 8788
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd