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﻿《DQ Builders 2》組隊起樓

2018-09-28 列印
■製作人白石琢磨（左）與藤本則義（右）。
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　　經典RPG《勇者鬥惡龍》的世界觀，再加上自由創作的「沙盒遊戲」玩法，令《Dragon Quest Builders》成功俘虜不少機迷。日前採訪東京遊戲展，製作人白石琢磨與藤本則義便親自帶來好消息，宣佈第二集會於明年初推出PS4中文版。玩家在遊戲中扮演能創造物件的少年，可以親自設計及打造建築物，而今集創作自由度有顯著提升，例如起樓上限由三十層增至一百層，以及在任何高度加入水流。據知連線最多支援四人同玩，方便一齊組隊創建及探索，另外又順應民意加入主觀視點，增添玩味！文：Joe

網址：www.dragonquest.jp/builders2/
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