﻿完美進化 4代Apple Watch

大家眼裏別只有iPhone XS/XS Max，其實Apple同期還帶來了Apple Watch Series 4，經歷四代進化，新錶不但換上更大的圓角全熒幕，操作變得爽快，多元化的運動健身與健康監測功能，在日常生活中亦大派用場，多戴一陣子定會愈來愈依賴它，可說是智能手錶一次完美進化。



熒幕顯示增逾30%



全熒幕設計改變了iPhone，也為Apple Watch Series 4（下稱Apple Watch S4）換上新形象，由於邊框大幅收窄，顯示面積大增逾30%，錶面大小由原來38mm與42mm雙雙加碼至40mm及44mm，無論資訊或圖像如今一目了然，以全新錶面Infograph為例，同一錶面顯示多達八組功能或捷徑，且充份利用四個圓角來顯示天氣、紫外線等插件，盡顯大熒幕優勢。錶面大了，機身實際只比上代略大，厚度甚至薄了0.7mm，配合不再凸出的Dock按鍵及偷薄了的數碼錶冠，賣相更討人歡心。值得一提的是，新錶冠加入了Taptic Engine功能，轉動時感受到相應震動，觸感大不同。說Apple Watch S4操作更流暢，全因換上64bit運算的S4晶片，配合新WatchOS 5平台，開Apps速度非常快。



健康偵測貼心實用



WatchOS 5同時帶來多項新功能，除了可以跟其他Apple Watch用戶即時通訊的Walkie Talkie對講機，在健康監測方面亦有長足進步，當中通過錶底重新整合的心率Sensor追蹤心率變化，要是出現心率過低或過高，Apple Watch S4會發出提示叫用戶注意，至於ECG心電圖功能更是智能手錶中的另一突破，只要把手指同時放到數碼錶冠上30秒，即可完成一次心電圖測量，由於此功能須待本地相關部門批准方可作醫療使用，故請靜候日後更新。另一個不得不提的監測功能，一定是跌倒偵測，Apple Watch S4可以利用新一代加速器及陀螺儀來得知用戶是否跌倒，一旦摔倒畫面即會出現提醒，萬一須要救援，可以滑動畫面致電報警，如提醒發出後60秒沒回應，手錶更會自動求救。運動健身方面，新作追加自動識別訓練功能，當開始跑步，Apple Watch S4會自動識別用戶在做運動，繼而進行監測，毋須手動開始記錄，而支援的運動項目中還加入了瑜伽及徒步。



GPS版售價：$3,199起（40mm）、$3,399起（44mm）



LTE版售價：$3,999起（40mm）、$4,199起（44mm）