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﻿文青聚集熱點 特色Cafe落滬

2018-10-02 列印
■星巴克臻選上海烘焙工坊採歐式建築。
■兩層高的超大銅罐極為搶鏡。
■咖啡豆在烘豆機爆裂兩次，散發咖啡香。
■天花板裝置運送咖啡豆的傳輸管道。
■二樓可閱讀關於咖啡的書籍。
■店內有多款變調的特調飲品，如Citrus Mint Mojito/人民幣58元（前）和外灘霧曉/人民幣62元（後）。
■推介Princi的火腿意式蛋餅牛角包\人民幣58元。
■小咖啡杯（右）人民幣109元、咖啡杯（左）\人民幣139元。
■「不二山」富士山造型蛋糕\人民幣58元。
■In Dough We Trust咖啡店是永康路另一家人氣Cafe。
■黃色店面稱為「泡茶黃店」。
■手工奶蓋茶配餅乾杯/人民幣68元，茶可選玫瑰大紅袍、桂花等茶。
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        上海近年湧現性價比高又設計漂亮的Cafe，成為不少網紅和文青的聚集熱點，論近期最紅的非去年12月開幕的星巴克臻選上海烘焙工坊（Starbucks Reserve Roastery Shanghai）莫屬，開業至今一直保持人氣高企，遊上海，豈能不來這裏打卡呢！文、圖：Nancy（上海）

內地咖啡地標

        星巴克臻選上海烘焙工坊位於一幢兩層高的獨立歐式建築內，面積大得驚人！它是繼美國西雅圖的Starbucks Reserve Roastery後，全球第二家、亞洲首家，以及全球最大的Starbucks Reserve Roastery，佔地約二千七百平方米，約有半個標準足球場大！

        店內設大型的主吧台、品鑑吧台、臻選市集、意大利Princi麵包店、咖啡圖書館、Teavana茶吧、冷萃冰滴塔和長吧台等區，最誇張的是建有整個「咖啡烘焙區」，具備生豆站、使咖啡豆進行兩次爆裂的烘豆機、讓豆休養生息的大銅罐及包裝儀器，而炒好的豆通過天花的咖啡交響銅管運送至吧台儲豆器，客人儼如置身於咖啡烘焙工廠般，更時刻飄來陣陣的咖啡香。烘焙區前設吧台位，可一邊品嚐咖啡一邊看炒豆過程。

        咖啡方面，專業咖啡迷可品嚐多個不同品種和沖泡方法的靚咖啡，工坊亦設主題月和各式示範。喜愛打卡者，推介一系列由雞尾酒取靈感的新思特調，賣相精美，有款以上海為主題的「外灘霧曉」，在Nitro Cold Brew中加入雲呢拿籽調味糖漿，再覆蓋奶泡，味道貼近Vanilla Coffee。茶類特調也很過癮，其中像Mojito的橘香茉意花草茶很清新。提提你，店子日日爆場，建議早上或平日下午時段造訪。

星巴克臻選上海烘焙工坊

地址：上海靜安區南京西路789號

　　　（興業太古匯N110-N201）

營業時間：7:00am至11:00pm

查詢：roastery.starbucks.com.cn



永康路新變化

　　永康路近年擺脫昔日酒吧街形象，化身文青和網紅熱門打卡點，Tea Funny泡茶店特別有名，當中網紅特別追捧「卡布Tea諾」，即奶蓋茶，可選玫瑰大紅袍、桂花等茶類，配上幼滑輕柔的奶蓋，可配搭可食用的朱古力味餅乾杯，真心推介。

Tea Funny泡茶店

地址：上海徐匯區永康路46號

營業時間：10:00am至8:00pm

查詢：+86 13 585 886 856（可預約）
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