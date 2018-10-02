﻿中法牛饌初體驗

一眾朋友相約暑假後敍舊，有饞嘴好友建議到九龍灣商廈覓食，起初Fifi摸不着頭腦，舟車勞頓，跑到老遠聚餐，吃過後正如老友所言，皇御園的中菜水準不俗，環境清幽，是一個不錯聚會地點。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



法國牛肉 中式料理



位於九龍灣新商廈的皇御園，樓底高採光良好，環境舒適雅致。期間限定供應的特色法國牛中菜，風味與別不同，草飼法國牛肉味道濃郁富嚼勁，最能迎合洋人胃口，然而港人習慣穀飼牛的豐盛油脂及細嫩口感，以法國牛肉作中式烹調，甚考師傅手藝及心思，大夥兒終有機會一嚐「法牛中煮」的風味。堂弄三葱法國牛柳粒帶有葱爆牛肉的影子，兩者均惹味香口，然而法國一囗牛柳粒鬆脆Juicy，口感更勝一籌，配合香味撲鼻的青葱、味道淡雅細緻的珠葱，以及甘甜嬌嫩的珍珠紅葱頭，三重香氣凸顯了法國牛肉味濃而富深度的特色。至於紅酒汁燴法國牛柳是家喻戶曉的中式牛柳精緻版，法國牛柳片煎香後，融合中式甜酸汁的紅酒汁燴煮，質感軟嫩入味；傳統中式牛柳的配料番茄變成黃金炸物，猶如香脆不膩的中式「天婦羅」。接下來的慢煮法國牛肋骨沿用傳統香葉、胡蘿蔔和芹菜等佐料燜煮半天，讓佐料的微辛芳香慢慢滲透軟腍的牛肋骨。至於西方家常菜香煎法國牛仔骨忌廉汁以矜貴的黑松露取代菇菌，為豐腴肉嫩又帶咬口的法國牛仔骨增添馥郁香氣。



除期間限定供應的法國牛肉外，這裏粵菜同樣精緻，擎天鮑魚燴賣相吸睛，南非鮑魚以原汁高湯慢火燴煮六小時，肉質出奇細膩，配合口感軟嫩、盡吸燒腩肉汁精華的慢煮白靈菇，以及微澀鮮嫩又帶纖維口感的菠菜夾層，彼此味道相合，但口感對比強烈，可謂風味獨特。至於極品普洱茶皇燻雞的口感軟嫩，濃郁煙燻味撲鼻而來，師傅以微甜而富味醂風味的日式醬油，配合香氣柔和的鼠尾草，浸煮肉質鬆軟的法國黃雞，再用上三種茶葉煙燻，過程中盡吸普洱的明亮色澤，以及龍井和菊花的清香和芳香。



皇御園



地址：九龍灣啟祥道17號



高銀金融國際中心1樓



電話：3188 2153