﻿劇場風水師

香港周邊的劇院愈開愈多，不止是西九文化區的「自由空間」，還有很多內地一二線的城市都設有大型劇場，人才需求比以往更大，範疇更廣。



舉例來說，外國劇場早就有「Dramaturgy（劇場構作）」一職，這概念源自德國，其工作範疇可包括多個劇作的文本研究及資料搜集，從而選取合適版本，為導演及演員提出己見等，是能夠與導演及編劇睇齊的職業。



惟香港多年來的戲劇教育只集中在表演及導演，一直未能培育「劇場構作」這種跨文化、跨專業的專才。但筆者知道，西九文化區與香港演藝學院戲劇學院正合辦「超越劇場構作」計劃，通過圓桌討論、小組實習和工作坊，深入剖析劇場構作的理論和實踐。



在10月3日至5日期間，將有工作坊探討國際政治謀殺學院劇場指導Stefan Bläske曾參與創作的作品，Stefan更會親自指導參加者如何以劇場構作的方法訂立研究方向，分析、分辨研究資料，再轉化於劇場製作。



Stefan更會在10月6日擔任公開講座的講者，分享他於國際政治謀殺學院擔當劇場指導工作的經驗。西九表演藝術主管（戲劇）劉祺豐及演藝學院講師（編劇）及學術項目統籌潘詩韻更會聯合主持有關講座。



劇場構作就像劇場風水師，把劇作當作建屋，讓人知道哪裏適合建屋、哪裏適合搭建門窗，從而帶出整個演出效果。有興趣的話，不妨上西九網頁了解詳情。



文︰Art PaPa 圖︰西九文化區管理局