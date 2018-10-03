﻿多功能美容家電新科

都巿人愛靚且講求效率，今時今日，借助美容小家電來護膚已是新趨勢，美容品牌亦向新科研邁進，制式簡單易操作不在話下，更備多功能設計，務求令用家更稱心滿意。文︰Angel 圖︰Julio Miguel



模特兒︰Diana（ Primo ）



化妝及髮型︰Jennifer（Annie G Make Up）



五分鐘緊緻肌膚



皮膚吸收能力差，有可能是因角質層太厚所致，以往我們都會使用磨砂用品，幫助肌膚去除死皮，最近Philips全新推出的VisaCare Prestige微晶亮白緊膚儀，則配備創新溫和的微晶雙重煥膚科技，加上全新亮白探頭及緊緻探頭，每天只須使用五分鐘為肌膚按摩，既可去除角質，又同時按摩深層肌膚，激活肌底微循環，可說一物多用。



全新亮白探頭則有效亮白煥膚，以15萬顆微晶粒子，溫和地去除表層死皮，另外同時刺激血液循環，令肌膚回復紅潤，發放健康氣息。而緊緻探頭則有真空提拉效果，有助刺激製造膠原蛋白。



使用方法亦非常簡單，清潔面部後，選擇其中一個的探頭，於臉頰位置由內至外向上拉提肌膚，額頭位置則從中間開始由內至外按摩便可。不過提提大家，由於眼部肌膚較幼嫩，不建議用於眼部四周的皮膚。



Philips微晶亮白緊膚儀



售價︰$2,398



查詢︰2619 9663



親膚熱力脫毛



脫毛成了時尚男女生活所需，便捷的脫毛方法，可大大減省扮靚時間，全新登場的no!no!PIVOT熱力脫毛器，採用全新人體工學浮動刀頭，以及專利Thermicon熱能技術，方便使用又省時，正合乎今日都巿人的要求。Thermicon熱能技術的原理是通過使用熱能頭的傳熱線向毛髮輸出溫和熱力，令毛髮晶體化，從而去除毛髮，另一好處是減慢毛髮生長速度，所以用家可逐漸縮短脫毛所相隔的日子。



而數儀器最大賣點，就是採用了人體工學浮動刀頭，能夠完美貼合身體曲線，提高了使用時的靈活性。 設計亦夠細心，配備三個熱能頭，針對不同部位的毛髮，如闊熱能頭調整了發熱線的闊度，有助碳化更多毛髮，適用於手腳等大面積部位；窄熱能頭可針對唇部、腋下、比基尼線、手指等細小部位；粉紅色熱能頭則專為面部幼嫩肌膚而設。



no!no!PIVOT親膚熱力脫毛器



售價：$2,520



查詢：my-nono.com