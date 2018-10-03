﻿加州現場直擊 新世代935即時經典

保時捷上星期於美國加州Laguna Seca賽車場舉行的Rennsport Reunion VI賽車節活動裏，忽然首發全新935，向上世紀七十年代的935/78耐力賽車致敬，全球限量77部在曝光後翌日售罄，據知買家包括來自香港的品牌擁躉。



文、圖：彭志揚（美國加州）



每三年舉行一次的Rennsport Reunion，是由保時捷北美分部發起的全球最大型賽車節活動，今年第六屆舉行，適逢品牌誕生七十周年，規模從未如此盛大。今次廠方賽車部門隆重其事，特別在活動上全球首發這款新世代935，難得是此計劃一直保持神秘，直至揭幕一刻，令全球車迷大叫驚喜！



掌管全新935開發的保時捷賽車部及GT車系副總裁Frank-Steffen Walliser博士接受《駕駛艙》及其他中港媒體訪問時透露，整個概念源於去年夏天跟團隊翻雜誌時候看到1978年935/78（俗稱Moby Dick）賽車，於是吩咐設計部作一個草圖，並選定911GT2 RS作為機械藍本。他們覺得賽車部門也是時候為品牌七十周年炮製一份大禮物，於是促成計劃。新935設計沒有受制於任何賽車規格，Frank喻之為Fantasy！



值得留意此車是真正售賣版本賽道車，不是概念，馬力跟GT2 RS一樣為700ps，匹配PDK波箱，車重1,380kg，全球限量77部，定價701,948歐羅起。新車明年6月起交付，所有買家均要參加由廠方賽車部門專為此車而設的工作坊及駕駛訓練班。新車尚未公佈性能數據，原因明年初才進行測試，不過Frank估計其紐布靈北環圈時，可以在6分40秒至45秒的範圍！



Frank指出新935面世翌日已經全數售罄，當中大部份買家來自北美，據知香港也有品牌擁躉在認購名單之中。