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﻿酒店河畔歎星級Spa

2018-10-03 列印
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　 都巿人生活緊張，放假來一個酒店級Spa療程就最好不過，位於沙田麗豪酒店的OM Spa最近推出八十分鐘的靜心養神之旅，以有機糖身體磨砂配合寧心安睡身體按摩的療程，相信最適合平日工作忙碌的女士。加上OM Spa位於寧靜的河畔旁邊，水療室內又置私人浴室，可說是將Spa享受再度升級。

　　提提大家，於12月31日前下載電子優惠券（網址：www.spa-om.com/tc/whatsnew/coupon.aspx），可以$850之優惠價享用原價$1,260之療程，實踐精明享受。

查詢：2132 1100
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