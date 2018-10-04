﻿富士山中湖

環繞日本第一靈峰富士山，便有被喚作富士五湖的五個因遠古火山噴發形成的漂亮堰塞湖，五湖中以平均海拔有一千米的山中湖（Yamanakako）面積最大，在此乘坐特色河馬水陸兩用車欣賞富士山，便有種近在眼前的震撼感覺！



文：Rachel 圖：Rachel、三菱地所、富士急行



鳴謝：三菱地所、富士急行



遊覽山中湖，若嫌乘坐一般的遊覽船太悶，近年當地便有一款更精采刺激的選擇，就是名為Kaba Bus的水陸兩用車，會先載客人遊覽森林，再直衝湖中，非常好玩。



水陸兩用 近距離賞神山



Kaba，是河馬這種極具代表性的水陸兩棲動物的日語名字，Kaba Bus便擁有河馬的特性，可分別在水、陸兩地出沒，加上車子內、外都印有河馬的可愛身影，成為其亮麗標記。



山中湖一帶便有兩輛河馬巴士，分別可載客三十四人及四十人，那天我便乘坐較小型的三十四座巴士，只見其設計就如遊船與巴士的混合體，在陸上行走時以四輪驅動，下水後卻變身渡輪。



Kaba Bus在4月至9月的夏季檔期，每天均有九個班次，卻因座位有限，客人必須事先預約。我們由位於山中湖南岸的旭日丘巴士總站登車，繫好安全帶便告出發。車子先沿着湖邊行走一段，穿越森林小路時，更可乘時欣賞四周漂亮的自然景色，隨行的導賞員更會作沿途講解。



大約十分鐘後，車子駛到入湖前的一段長斜路，此時大家須先穿上救生衣，並將車子四周的透明膠簾放下，以防被湖水濺濕。當一切準備就緒，車子加速，迅即便衝入湖中，並激起大片水花，幸好有膠簾保護才不致弄濕身。



置身湖中後，我們再將膠簾捲起，無遮無擋欣賞湖上美景。面積約六點五平方公里的山中湖，四周被連綿的山峰圍繞，最突出的當然是富士山，天氣好時，神山就在眼前，如躺臥在湖側，特別是峰腰至峰頂部份的景色，更是一覽無遺。



山中湖Kaba Bus



地址：山梨縣南都留郡



山中湖村平野506-296



電話：81 555 73 8181



費用：成人約155港元，小童半價。



網頁：www.kaba-bus.com/



yamanakako