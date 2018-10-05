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﻿　【同場加映】背脊冬暖夏涼

2018-10-05 列印
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　　冷暖背包是Thanko又一另類之作，背包裏有一組發熱線和抽風系統，按下背包帶上按鈕，着藍燈代表啟動風扇，最大風量達23.10CFM。按下按鈕着紅燈代表啟動發熱系統，溫度最高為55℃。此背包另一實用處是配備USB充電源，可為手機充電。售價：$980
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