  • 2018年10月5日 星期五
  • 24º
  • 47%
熱門： 范冰冰劉德華施政報告居屋強積金

日報新聞 > 副刊

﻿【其他選擇】可負重100kg

2018-10-05 列印
Previous Next

         ispack是來自日本的經典作品，外置式鋁合金X形架設計，高約42cm，採用新輕量化尼龍防水材質，接合處使用超聲波無線接縫，提供超密防水。經典設計之下，其負重可達100kg以上，稱得上是最強的摺合式背包櫈。售價：約$1,098

查詢：3575 9325
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd